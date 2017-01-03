أكثر من 1.300 مسلم جديد بدعوي الروضة

عادل الحربي (صدى):

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ عن إسلام (1323) شخصاً من جنسيات مختلفة ، منهم (604) من الرجال و(719) من النساء وأسلمت تلك الأعداد عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي وموقع دين الإسلام (www.IslamReligion.com ) .

من جهة أخرى وزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (47.000) كرتاً ومطوية ، وبلغ عدد الكتب الموزعة (74.700 ) كتابٍ ، وبلغ عدد المواد الصوتية الموزعة (151.000) سي دي ، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيدٍ .

من جانبه أوضح فضيلة الشيخ / توفيق الشرهان ــ مدير المكتب ــ أن هذه الإنجازات كانت بفضل الله ثم بدعم أهل الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب ، كما ذكر فضيلته أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يسعى إليها كل شخص لتحقيقها .