البرازيلي كماتشو يحتفل بذكري تأسيس نادي الشباب

محمود أحمد (صدى):

حرص البرازيلي ماسيلو كماتشو لاعب نادي الشباب السابق علي تهنئة النادي بذكري مرور 70 عاما علي تأسيس النادي.

وقال اللاعب عبر حسابه بموقع انستجرام :”مبروك لنادي الشباب مرور ٧٠ عامًا على تأسيسه، وأنا فخور جدًا أنني مثلت هذا الفريق العريق وحققت معه العديد من الألقاب، وأتمنى له مزيدًا من العطاء والإنجازات دومًا وأبدًا”.

يذكر أن كماتشو لعب في عدد من أندية دوري جميل وهي الهلال والأهلي والشباب وحقق العديد من البطولات والانجازات.