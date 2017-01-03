الباطن يصل الدوحة لخوض معسكر الإعداد

محمود أحمد (صدى):

وصلت بعثة نادي الباطن لكرة القدم الي العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر الإعداد خلال فترة توقف بطولة دوري جميل للمحترفين والذي يقام لمدة أسبوعين قبل استئناف الدوري من جديد.

ويأتي ذلك بعد خسارة الباطن في أخر أخر جولاتين في بطولة الدوري أمام الهلال والشباب ليحتل الفريق المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

ويسعي الجهاز الفني للباطن لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة من أجل تحسن نتائج الفريق وتحسين مركزه في الجدول.