الاتحاد الإنجليزي يستعد للتحقيق مع سانيا

محمود أحمد (صدى):

يستعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لفتح تحقيق مع الفرنسي بكاري سانيا مدافع فريق مانشستر سيتي بسبب تمليحه بانتقادات ضد الحكام خلال لقاء فريقه مع برنلي في بطولة الدوري الإنجليزي والذي شهد طرد زميله في الفريق فرناندينيو.

وكتب سانيا علي حسابه بموقع انستجرام :”“10 ضد 12″ في غشارة الي الحكم لي ماسون.

وقد يتم توقيع عقوبة علي اللاعب عقب انتهاء التحقيقات وقد يصل الي الإيقاف.