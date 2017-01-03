ضربات لقوات التحالف بالموصل تقتل 259 من تنظيم داعش

بغداد (صدى):

قتل 259 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى اليوم الثلاثاء، بنيران القوات المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى على محاور العمليات بمدينة الموصل ومحيطها.

وأكد الفريق عبد الأمير يارالله قائد عمليات “قادمون يانينوى” فى بيان صحفى للعمليات العسكرية، اليوم إن قوات المحور الشمالى لتحرير الموصل واصلت تفتيش وتطهير المناطق المحررة.. ولم يحدث تغيير بالمحور الغربى لقوات الحشد الشعبى والجنوبى الغربى لقوات الشرطة الاتحادية.

وتمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” فى المحور الشرقى للساحل الأيسر لمدينة الموصل، من تحرير الحى الصناعى فى الكرامة والمنطقة الصناعية وشركة مرسيدس والمخازن والمطحن والمعارض والمجمع التجارى جنوب حى التأميم ورفعت العلم العراقى ومستمرة بعملية التطهير للمناطق المحررة.

وتوغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش بمحور الجنوب شرقى الموصل فى أحياء السلام وفلسطين والشيماء والوحدة وسيطرت على عدد من المباني، وحررت حى “الميثاق” من قبضة داعش.

وقال يارالله إن الإرهابين حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية لعرقلة تقدمها بالمحور الشمالى، حيث تمكنت القوات العراقية من تدمير مفرزة “هاون” وقتلت 11 إرهابيًا بإسناد من طيران التحالف الدولى.

وتمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” بالمحور الشرقى من تدمير ثلاث سيارات مفخخة وفجرت 13 عبوة ناسفة وقتلت 75 إرهابيًا بإسناد من طيران التحالف الدولي، وسيطرت على معملين للتفخيخ ودبابة “تى 72” وناقلة جند مدرعة وثلاث سيارات ومدرعة.

ودمرت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالمحور الجنوبى سبع سيارات مفخخة، وقتلت 93 إرهابيًا بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولى ودمرت 8 مضافات للإرهابيين نصفها بقصف لطيران الجيش ودمرت 5 خمس دراجات نارية ومقر قيادة وسيطرة ومركز للطائرات المسيرة وورشتين للتفخيخ.

ونفذ طيران التحالف الدولى 30 غارة دمر خلالها آليات للإرهابين وقتل عددًا منهم، بينما شن طيران القوة الجوية 5 طلعات لضرب أهداف معادية فى مناطق الساحل الأيمن غربى الموصل وفى تلعفر غربى نينوى والساحل الأيسر شرقى الموصل، وقصف تجمع للإرهابيين فى قرية “عين طلاوى” غرب تلعفر، مما أسفر عن قتل 80 إرهابيًا.

وأجرى طيران الجيش 30 طلعة إضافة إلى طلعتين بطائرات بدون طيار”CH4″، وقدم الإسناد لقوات الحشد الشعبى ومحاور تقدم القوات البرية بالساحل الأيسر شرقى الموصل، وقتل العديد من الإرهابين وتدمير معداته.

وفى سياق آخر، دخل مخيم “جدعة1” 20 نازحًا وغادره 23 آخرون، ودخلت مخيم “جدعة3” 510 عائلات بإجمالى 2455 نازحًا، كما دخلت “مخيم خازر” 139 عائلة بإجمالى 832 نازحًا.