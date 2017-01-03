الجامعة العربية تعقد اجتماع تشاورى لبحث التطورات فى سوريا غدا

دمشق (صدى):

يجتمع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأربعاء، للتشاور بشأن الوضع فى سوريا، والوقوف على آخر تطورات الأوضاع هناك فى ظل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمى للأزمة السورية، وذلك بحضور السفير رمزى عز الدين نائب المبعوث الأممى إلى سوريا.

وعقد وزراء الخارجية العرب فى ١٩ ديسمبر الماضى اجتماعًا طارئًا، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية فى مدينة حلب السورية، مطالبين بوقف فورى لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الانسانية العاجلة للمواطنين السوريين.

وفى سياق آخر، يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا تشاوريًا الثلاثاء المقبل، حول ليبيا بحضور الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى.

وأكد مصدر دبلوماسى عربى بالقاهرة، إن المندوبين الدائمين سيستمعون خلال هذا الاجتماع إلى عرض حول الوضع فى ليبيا وآخر المستجدات والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية عن طريق الحل السلمى والحوار السياسى.

وأعلنت جامعة الدول العربية فى نوفمبر الماضى اختيار السفير صلاح الدين الجمالى، لتولى مهمة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا بهدف الإسهام فى تعزيز دور الجامعة العربية لمعالجة الأزمة التى تشهدها ليبيا، وفى مساندة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، ودفع مسار التسوية فى ليبيا وتجاوز الصعوبات التى تحول دون تقدم مسار الحل السياسى.