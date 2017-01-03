بالصور .. أهالي المدينة يستقبلون جثمان «شهد» ضحية هجوم إسطنبول

نايف السالم (صدى):

وصل مساء اليوم الثلاثاء جثمان المحامية شهد عبدالكريم سمان ضحية هجوم اسطنبول الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،وكان في استقبالها جموع غفيرة من الأهالي، وستؤدى الصلاة على جثمانها فجر الغد ويوارى الثرى في بقيع الغرقد.

وقالت والدة شهد لبحسب”الرياض”: كانت ابنتي رائعة جداً مميزة في تصرفاتها تسابق الزمن في فكرها وعملها، وكأنها تحس أن حياتها ستكون قصيرة جداً، كانت ناجحة مبتكرة مخلصة عملت في شركات ومؤسسات وأثبتت جدارتها، وكان عملها الأخير قضايا المرأة في مكتب خالها، وتضرعت إلى الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويصبرها ووالدها وأسرتها على فراقها.

وعبر والد الفقيدة عبدالكريم سمان وشقيقها سليمان عن حزنهما لرحيل شهد وما تركته من أثر وذكر طيب تتناقله العائلة محتسبين ما أصابهما من فاجعة.