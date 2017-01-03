الإعدام لمدرس اتفق مع عشيقته على التخلص من الزوج المخدوع

معتز القاضي (صدى):

عاقبت محكمة مصرية، مدرسا بالإعدام شنقًا بتهمة قتل زوج عشيقته فى منطقة إمبابة غرب القاهرة ، وعاقبت مساعديه فى إخفاء الجثة بحبس كل منهما عاما، وحبس الزوجة العشيقة عامين، لمحاولتها إخفاء العاشق القاتل من العدالة.

وجهت النيابة المصرية للمتهم -35 عامًا مدرس- تهمة قتل الزوج عمدا مع سبق الإصرار، لما قوى من امرأته -مصففة شعر- على غير ما شرع الله، فعشقها وتعزم الاستئثار بها والخلاص من زوجها المجني عليه، فرسم مخططا إجراميا باستدراجه لمحل إقامته، وأطبق على عنقه بسلك كهربائي حتى أيقن وفاته.