بالصور .. «وزير التجارة والاستثمار» يطلع على سير العمل في مركز خدمات الأعمال بالرياض

عادل الحربي (صدى):

قام معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ظهر اليوم بزيارة مبنى مركز خدمات الأعمال في الرياض.

و اطلع خلال الزيارة على سير العمل في المركز واستمع لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم حول تطوير آلية العمل ورفع وتيرة الإنجاز.

كما قام الوزير القصبي بجولات على إدارات “الشركات” و”السجلات التجارية” و”العلامات التجارية” و “مركز أعمال السيدات”.

وفي ختام الزيارة طالب الدكتور القصبي موظفي كل إدارة بتشكيل فريق عمل وتقديم مقترحات لتطوير ورفع نسبة الأداء على ان يناقشها القصبي معهم في اجتماع الأسبوع القادم.