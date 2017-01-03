بالصورة .. أهالي قرية “حراضة” بالطائف يعلقون ذئب بعد قتله حاول مهاجمة طلاب

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تسبب ذئب في إثارة حالة من الخوف في نفوس طلاب المجمع التعليمي ،في قرية حراضة الواقعة شرق محافظة الطائف ما دفع أهالي القرية إلى تعليق الذئب بعد قتله على باب المجمع؛ لتطمين الطلاب الذين أصيبوا بالذعر.

وكان الذئب قد نزل من سفح أحد الجبال القريبة من القرية وتوجه نحو المجمع، ما دفع الموجودين داخل المدرسة إلى إغلاق الأبواب الخارجية؛ لمنعه من الوصول إلى فناء المدرسة.