الهلال الأحمر يتفاعل مع بلاغ عن موظف ألقى قفازات طبية مستخدمة قرب إشارة مرور

عادل الحربي (صدى):
رصد أحد المواطنين بالفيديو أحد موظفي هيئة الهلال الأحمر وهو يستقل سيارة رسمية تابعة للهيئة ثم يقوم برمي قفازات طبية مستخدمة قرب إحدى الإشارات المرورية بالرياض.
و تفاعلت الهيئة مع المقطع و يتم حالياً التحقيق مع الموظف، مؤكدةً أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها.
2 تعليقان
هذا سبب إنتشار مرض كرونا وغيرها
لماذا لا يتم استخدام اصابع خاصه في دورات المياه لنظافه الخارج من السبيلين لحمايه الايادي من الروائح وغير ذلك بتفصيل شئ خاص يذهب مع السيفون او يجد له تصريف للنظافه وكذلك مسك خراطيش الماء باستمرار وفتح المراحيض لان النظافه من الايمان يكون عام من وقت دخول الحمام حتى الخروج