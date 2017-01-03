الهلال الأحمر يتفاعل مع بلاغ عن موظف ألقى قفازات طبية مستخدمة قرب إشارة مرور

عادل الحربي (صدى):

رصد أحد المواطنين بالفيديو أحد موظفي هيئة الهلال الأحمر وهو يستقل سيارة رسمية تابعة للهيئة ثم يقوم برمي قفازات طبية مستخدمة قرب إحدى الإشارات المرورية بالرياض.

و تفاعلت الهيئة مع المقطع و ‏يتم حالياً التحقيق مع الموظف، مؤكدةً أن هذا العمل يعد فردياً وغير مسؤول، ولا يمثل هيئة الهلال الأحمر ومنسوبيها.