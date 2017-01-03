الشباب يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه

الشباب يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه
محمود أحمد (صدى):

يحتفل نادي الشباب مع بداية العام الميلادي 2017 بمرور 70 عاما على تأسيسه شهدت خلالها مسيرة طويلة من الإنجازات والنجاح الرياضي.

وتم تأسيس النادي على يد شيخ الرياضيين عبدالرحمن بن سعيد وهي مناسبة لم تغفل عنها إدارة النادي ولا محبو أعرق أندية الرياض ، فقد بدأ النادي مشاركة جمهوره في هذه المناسبة بنشر الاحتفالات عبر حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة الرسمية لنادي الشباب .
ونجح الشباب خلال سبعين عاما في تحقيق إنجازات مرصعة بالذهب حتى أصبحت خزانته حاضنة لكل البطولات كما أصبح اسمه حاضرا في مختلف المسابقات الخليجية والعربية والسعودية.




4 تعليقات


  1. منصور [ عدد التعليقات: 26 ] 03/01/2017 في
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    1

    شيبو كبير جدة عمره 90 والشباب ما عاد صار شباب صار في السبعينات هههههههههه

  2. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 553 ] 03/01/2017 في
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    2

    يقلدون نادي الاتحاد ذا ك تسعين وهذا سبعين

  3. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 553 ] 03/01/2017 في
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    3

    يعني نادي الشباب اخ نادي الاتحاد الأصغر

  4. المشعفل [ عدد التعليقات: 811 ] 03/01/2017 في
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    4

    هنا يتضح أن الشباب هو أصل نادي الهلال لكن الطواقي مايعرفون وخصوصاً أن جماهيرهم أغلبهم من مواليد 1415 هجري وجاي.


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