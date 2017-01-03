انتقال مركز تأهيل الإناث بالطائف إلى ثلاثة مبان جديدة

نايف السالم (صدى):

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان انتقال مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف إلى ثلاثة مبان جديدة، جهزت بأحدث المعدات لاستقبال كافة نزيلات المركز من ذوي الاعاقات المختلفة، وجرى نقل قرابة 170 حالة مستفيدة من خدمات المركز إلى المقرات الجديدة.

و أوضح العليان أن عملية النقل تمت وفق خطة مسبقة استغرقت ثلاثة أشهر لضمان سلامة النزيلات، وضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لهن، وتوفير أجواء عمل مناسبة لهن ولكافة العاملات بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع.