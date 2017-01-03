مكافحة المخدرات الأردنية تحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة في طريقها للمملكة

عمان (صدى):

نجحت مكافحة المخدرات الأردنية في إحباط عمليتين لتهريب 58 ألف حبة مخدرة إلى المملكة عبر منفذ الدرة الحدودي.

و اوضحت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردني أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد تتبعهم لمعلومات حول نية أحد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات من الحبوب المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية البرية من استيقاظه لحظة وصوله للمعبر الحدودي وضبطه والتحفظ على المركبة التي بحوزته من اجل تفتيشها بشكل دقيق،مضيفةً وبتفتيش المركبة من قبل كوادر مكافحة المخدرات عثر بداخل محركها على 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة فنية بداخله وجرى توديع المقبوض عليه لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء كافة التحقيقات معه.

و قالت إدارة الإعلام الأمني أن الواقعة الثانية تمكن العاملين خلال في أحد المعابر الحدودية البرية من ضبط قضية مشابهة بعد أن أنهوا جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بمحاولة تهريب كميات من الحبوب المخدرة.