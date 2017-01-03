الرئيس الفلبيني يتعهد بملاحقة أبناء عمه الذين يحاربون في صفوف “داعش”

مانيلا (صدى):

اعترف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، علنًا، بأن عددًا من أقاربه يحاربون في الوقت الحالي إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف دوتيرتي، حسب ما نشرته قناة روسيا اليوم، نقلاً عن صحيفة “مانيلا شيمبون” الفلبينة، أنه علم من خلال أقاربه بانضمام بعض أبناء عمومته إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعرب دوتيرتي عن أسفه إزاء هذا الأمر، مشددًا على أنه لن يسكت عن ذلك، وأنه سيلاحق هؤلاء المقاتلين الأقارب أينما وجدوا، وقال: “أنا أخدم جمهورية الفلبين وليس الدائرة المحيطة بي، ولن تكون لي أي علاقة مع المتطرفين”.