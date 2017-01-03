سكان العاصمة اسموها “هاف مون ” شقراء جهود البلدية والأهالي تجذب الزوار لروضة العكرشية بمركز القصب

سعيد العجل (صدى):

منذ أكثر من شهر وتحديدا بعد الأمطار الغزيرة التى هطلت على مدينة القصب والمراكز القريبة منها .

والانظار اتجهت لمنتزه روضة العكرشية الواقعة شمال غرب القصب والتى تبعد عن الرياض ١٦٠ كيلو على طريق الرياض – حريملاء أو طريق الرياض – القصيم السريع .

روضة العكرشية التى سميت بهذا الاسم نسبة الى نبتة العكرش التي اشتهرت بها والتى شهدت على مدار سنوات عدة تجمعات كبيرة للامطار .حيث كانت أكبر كمية للامطار شهدتها روضة العكرشية كانت أمطار أمطار عام 1418 هـ .

وغالبا ما تبقى تجمعات المياه من شهرين إلى أربعة أشهر بلدية القصب قامت بجهود مميزة وجبارة بمساعدة الاهالي في تحسين المنتزة من خلال توفير الخدمات اللازمة للزوار والمتمثله في زفلته المنتزه ووضع العديد من المظلات ودورات المياة وكذا وضع الاعمدة والحواجز لمنع دخول الأطفال خوفا من تعرضهم للغرق في ظل تواجد مستمر للعديد من الأجهزة الأمنية وبشكل شبه دائم فيما يتواجدون في العطلة الأسبوعية على مدار الساعة .

وتم إنشاء خيمة ترحيبية بالزوار كتب عليها *خذ فنجان وعلوم رجال* حيث تقدم داخل الخيمة القهوة العربية والشاي فيما قام الشيخ /عبدالرحمن بن ابراهيم الجريان من أهالي القصب بتأمين جميع أنواع الفواكه خدمة مجانية للزوار .

كما شاركت الأسر المنتجة بعرض منتجاتها المتنوعة للزوار .

وقد طالب الشيخ / عبد الرحمن بن ابراهيم الجريان وزارة النقل بسرعة ازدواج الطريق خاصة بعد محطة الرمال مقابل النفود باتجاه الشمال إلى الجريفة والمجمعة والتى لا تتجاوز الأربع كيلو مترات والتي غالبا ما تتسبب باختناقات مرورية وحوادث مروعة لكون الطريق ذو مسار واحد .

(صدى) تحتفظ بنسخة من معاملة ازدواج الطريق لدى وزارة النقل .

متمنين أن يتم ذلك بأسرع وقت خاصة وأن عدد زوار المنتزه يزداد في كل اسبوع ناهيك عن قرب إجازة منتصف العام الدراسي والتى تبدأ من الأحد 1 جمادى الأولى 1438هـ .

فيما قدم الأهالي عبر (صدى) شكرهم الجزيل لرئيس بلدية القصب الاستاذ / دغيشم بن فهد الدغيشم ومدير الخدمات على جهودهم المميزة في إبراز هذه الروضة والتى أصبحت الآن المقصد الأول لاهالي الرياض والمحافظات القريبة الأخرى .