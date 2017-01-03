شاهد .. الفنان فايز المالكي ينشر مفاجأة “لأم متعب” وصفها بالمجنونة

شاهد .. الفنان فايز المالكي ينشر مفاجأة “لأم متعب” وصفها بالمجنونة
عبدالرحمن المالكي (صدى):

نشر الفنان فايز المالكي عبر حسابه ” تويتر ” فيديو مكون من عدة سنابات استهله بعبارة : ” معي لكم مفاجأة !! قسم بالله ياهي ، مجنونة ؛ لأنكم أنتم شاركتم فيها “.

ثم استرسل المالكي مذكرًا متابعيه بقصة “أم متعب”  وأبنائها الخمسة المعاقين ، والتي نشر معاناتها بعدما أبلغته إحدى الجمعيات الخيرية بأن معاناتها تتمثل في دفع الإيجار.

وأظهر الفيديو المنزل الذي كانت تسكنه العائلة في إحدى الحواري القديمة ؛ ليفاجأ  الجميع بمنزل جديد أصبح مُلكا لأم متعب وأبنائها.

وأخذ المالكي في تصوير المنزل من داخله معلقًا ببعض العبارات ، وكذلك في حديث خاص مع الأبناء في محاولة لإضفاء الابتسامة على محياهم.

فيما وجهت أم متعب شكرها للفنان ولجميع من ساندها على وقفتهم معها ، وإدخال السعادة الكبيرة على قلبها هي وأبنائها ، مشيرة أنها كانت تمكث أحياناً أسبوع لاتجد الريال ، لكن أهل الخير وقفوا معها ، والآن هي تملك منزلا وأيضا شقتين للإيجار.

وقد ختم المالكي مقطع الفيديو بالشكر لجميع من ساندها وخص بالشكر الأستاذة ” مها الحقباني” في مؤسسة ” أريس ” الخيرية وطاقمها على جهودهم التي لاتوصف .

 

https://




7 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7992 ] 03/01/2017 في
    رد
    1

    ما شاء الله الله يسعدها واطفالها بمسكنهم الجديد ونسأل الله ان يشفي اولادها ويعافيهم
    وجزا الله كل من ساعدها و وقف معها في ازمتها الماضيه والشكر موصول لفايز المالكي وجزاه الله خير

  2. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 499 ] 03/01/2017 في
    رد
    2

    الله يسعد قلبك ي فايز ،،

    فرحت لهم كثيييير ،،،

    مشاء الله تبارك الله البيت روعه ،،،

    يارب تشفي لها عيالها وتفرحها فيهم ،،،

  3. الريان بو شضو [ عدد التعليقات: 970 ] 03/01/2017 في
    رد
    3

    حب الظهور الفعل الخير بدون تصوير

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11467 ] 03/01/2017 في
    رد
    4

    الله يرزقهم من واسع فضله

  5. فايز الشمري [ عدد التعليقات: 3 ] 03/01/2017 في
    رد
    5

    عادي لايعتبر نفاق مثل هالمقاطع تحمس التجار لمساعدة الفقراء

  6. احمد الحازمي [ عدد التعليقات: 10 ] 03/01/2017 في
    رد
    6

    الله يجزاك الجنه ليت الميسورين يسوو جزء من اللي سويت كان ماعاد شفنا محتاجين

  7. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1003 ] 03/01/2017 في
    رد
    7

    الله يجزاه خير يارب ..


اترك تعليق