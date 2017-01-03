شاهد .. الفنان فايز المالكي ينشر مفاجأة “لأم متعب” وصفها بالمجنونة

عبدالرحمن المالكي (صدى):

نشر الفنان فايز المالكي عبر حسابه ” تويتر ” فيديو مكون من عدة سنابات استهله بعبارة : ” معي لكم مفاجأة !! قسم بالله ياهي ، مجنونة ؛ لأنكم أنتم شاركتم فيها “.

ثم استرسل المالكي مذكرًا متابعيه بقصة “أم متعب” وأبنائها الخمسة المعاقين ، والتي نشر معاناتها بعدما أبلغته إحدى الجمعيات الخيرية بأن معاناتها تتمثل في دفع الإيجار.

وأظهر الفيديو المنزل الذي كانت تسكنه العائلة في إحدى الحواري القديمة ؛ ليفاجأ الجميع بمنزل جديد أصبح مُلكا لأم متعب وأبنائها.

وأخذ المالكي في تصوير المنزل من داخله معلقًا ببعض العبارات ، وكذلك في حديث خاص مع الأبناء في محاولة لإضفاء الابتسامة على محياهم.

فيما وجهت أم متعب شكرها للفنان ولجميع من ساندها على وقفتهم معها ، وإدخال السعادة الكبيرة على قلبها هي وأبنائها ، مشيرة أنها كانت تمكث أحياناً أسبوع لاتجد الريال ، لكن أهل الخير وقفوا معها ، والآن هي تملك منزلا وأيضا شقتين للإيجار.

وقد ختم المالكي مقطع الفيديو بالشكر لجميع من ساندها وخص بالشكر الأستاذة ” مها الحقباني” في مؤسسة ” أريس ” الخيرية وطاقمها على جهودهم التي لاتوصف .

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