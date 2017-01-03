شاهد .. الفنان فايز المالكي ينشر مفاجأة “لأم متعب” وصفها بالمجنونة

نشر الفنان فايز المالكي عبر حسابه ” تويتر ” فيديو مكون من عدة سنابات استهله بعبارة : ” معي لكم مفاجأة !! قسم بالله ياهي ، مجنونة ؛ لأنكم أنتم شاركتم فيها “.
ثم استرسل المالكي مذكرًا متابعيه بقصة “أم متعب” وأبنائها الخمسة المعاقين ، والتي نشر معاناتها بعدما أبلغته إحدى الجمعيات الخيرية بأن معاناتها تتمثل في دفع الإيجار.
وأظهر الفيديو المنزل الذي كانت تسكنه العائلة في إحدى الحواري القديمة ؛ ليفاجأ الجميع بمنزل جديد أصبح مُلكا لأم متعب وأبنائها.
وأخذ المالكي في تصوير المنزل من داخله معلقًا ببعض العبارات ، وكذلك في حديث خاص مع الأبناء في محاولة لإضفاء الابتسامة على محياهم.
فيما وجهت أم متعب شكرها للفنان ولجميع من ساندها على وقفتهم معها ، وإدخال السعادة الكبيرة على قلبها هي وأبنائها ، مشيرة أنها كانت تمكث أحياناً أسبوع لاتجد الريال ، لكن أهل الخير وقفوا معها ، والآن هي تملك منزلا وأيضا شقتين للإيجار.
وقد ختم المالكي مقطع الفيديو بالشكر لجميع من ساندها وخص بالشكر الأستاذة ” مها الحقباني” في مؤسسة ” أريس ” الخيرية وطاقمها على جهودهم التي لاتوصف .
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7 تعليقات
ما شاء الله الله يسعدها واطفالها بمسكنهم الجديد ونسأل الله ان يشفي اولادها ويعافيهم
وجزا الله كل من ساعدها و وقف معها في ازمتها الماضيه والشكر موصول لفايز المالكي وجزاه الله خير
الله يسعد قلبك ي فايز ،،
فرحت لهم كثيييير ،،،
مشاء الله تبارك الله البيت روعه ،،،
يارب تشفي لها عيالها وتفرحها فيهم ،،،
حب الظهور الفعل الخير بدون تصوير
الله يرزقهم من واسع فضله
عادي لايعتبر نفاق مثل هالمقاطع تحمس التجار لمساعدة الفقراء
الله يجزاك الجنه ليت الميسورين يسوو جزء من اللي سويت كان ماعاد شفنا محتاجين
الله يجزاه خير يارب ..