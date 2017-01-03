أزمة كبيرة في الأهلي بين “المرزوقي” و” دفتردار”

معاذ محمود (صدى):
نشبت أزمة كبيرة في النادي الأهلي، بعد رفض أحمد المرزوقي رئيس النادي، كشوف المكافآت التي قدمها له عضو الهيئة المالية في النادي والمشرف السابق على الفريق مروان دفتردار.
واعترض “المرزوقي” على آلية توزيع المكافآت، ليحتدم الخلاف بين الطرفين لدرجة أدت إلى وجود انقسام بين الطرفين.
4 تعليقات
البيت الأهلاوي بيت راقي ويكفي إنه ملكي وهناك فرق بين الأمنية ..!!! والواقع .
يجيبولهم ضفدع يوزع بينهم
نعم الأهلي هو الملكي، هذولا الطواقي مالهم حل حتى الألقاب سرقوها يسرقون أي شي عيانا بيانا، الأهلي هو الملكي يا سنافر الأهلي هو الملكي يا حمير جحا الأهلي هو الملكي يالزعقاويه،حتى الزعيم هو الإتحاد زعيم وعميد الانديه ومونديالي، الزعيق هو لقب الهلال المناسب والمستحق.
يا المشعفل الحين انت فقراوي والا ضفدعاوي هههههههههههه