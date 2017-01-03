أزمة كبيرة في الأهلي بين “المرزوقي” و” دفتردار”

معاذ محمود (صدى):

نشبت أزمة كبيرة في النادي الأهلي، بعد رفض أحمد المرزوقي رئيس النادي، كشوف المكافآت التي قدمها له عضو الهيئة المالية في النادي والمشرف السابق على الفريق مروان دفتردار.

واعترض “المرزوقي” على آلية توزيع المكافآت، ليحتدم الخلاف بين الطرفين لدرجة أدت إلى وجود انقسام بين الطرفين.