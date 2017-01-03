مدرب الشارقة الإماراتي يصدم الأهلي ويرفض الاستغناء عن “أدريان”

معاذ محمود (صدى):

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لفريق الشارقة الإماراتي، طلب النادي الأهلي للحصول خدمات اللاعب البولندي أدريان لاعب الشارقة والمحترف السابق بنادي النصر.

وطلب الأهلي انضمام اللاعب إلا بسيرو تمسك ببقائه لحاجته لخدماته مما دعى ادارة النادي والسويسري جروس إلى الإبقاء على اليوناني فيتفا مع الأهلي خلال الفترة المقبلة والاستغناء عن خدمات البرازيلي لويز كارلوس.