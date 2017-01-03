الأمير فيصل بن خالد يوجه بتعديلات جذرية ونقلات نوعية في قرية عسير بالجنادرية

محمد بن طحيطح (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، فريق العمل المكلف بتنظيم جناح ” قرية عسير” المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، بإظهار القرية بالوجه الجديد الذي يبرز من خلاله التنوع الحضاري والنهضة التنموية التي تشهدها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على جناح عسير في الجنادرية فيصل بن مشرف أن زوار قرية عسير بالمهرجان لهذا العام سيجدون ـ بإذن الله ـ عملاً نوعيا مختلفاً يعكس التاريخ الذي تشتهر به المنطقة، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل استعداداتها لإطلاق القرية بحلتها الجديدة، وفق تطلعات سمو أمير منطقة عسير ، رئيس مجلس التنمية السياحية، مبيناً أن العمل جارٍ لتقديم برامج نوعية تنفرد في مضامينها عن النسخ السابقة من خلال التنوع الثقافي والاجتماعي والتاريخي ، لتواكب تتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017.

وأضاف بن مشرف أن اللجان المنظمة تعمل على تطوير القرية منذ نهاية الفعاليات في المهرجان الماضي حتى أول يوم من انطلاقته لهذا العام، وذلك لضمان إثراء الزوار وإطلاعهم على كافة التفاصيل لمنطقة عسير بمختلف جهاتها ” بادية، وحاضرة، وتهامة”، مشيراً إلى أن القرية ستتكون هذا العام من المعرض الرئيسي والقصور الأثرية وساحات المطاعم والمسرح الخارجي، الذي سيعرض من خلاله العديد من الفنون الشعبية للمنطقة التي يقدمها عدد من فرق المنطقة الشعبية، إلى جانب عرض العديد من المنتجات والصناعات التي تشتهر بها المنطقة، مؤكداً أن فرق العمل تعمل على إيجاد مشاركات وأدوار مختلفة سيكشف عنها لاحقاً، لضمان استمتاع الزوار من داخل المنطقة وخارجها واستفادتهم بما يقدم في الجناح ويلبي رغباتهم.