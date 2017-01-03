البورصة المصرية تربح 4.5 مليار جنيه .. وتراجع الدولار 10 قروش في البنوك

القاهرة (صدى):

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه ليبلغ مستوى 602.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.09 % ليبلغ مستوى 12425.17 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا، نحو0.56 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1105.56 نقطة.

وفي المقابل انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02 % ليبلغ مستوى 464.74 نقطة.

في سياق آخر، تراجعت أسعار صرف الدولار في البنوك الأربعة المصرية الكبرى “الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي” خلال تعاملات اليوم 10 قروش بيع وشراء.

وبلغ سعر الدولار للشراء 17.90 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 18 جنيه، وبالنسبة للبيع بلغ سعر الدولار 18.15 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 18.25 جنيه.