سفارة المملكة بالقاهرة: “عاصفة الحزم” حرمت إيران من جعل اليمن رابع دولة عربية تسقط تحت نفوذها

عادل الحربي (صدى):

أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة اليوم تقرير صحفي قالت فيه إن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن نجحت من خلال “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” في تحرير أكثر من 80 في المئة من الأراضي اليمنية وتسليمها للحكومة الشرعية،مضيفةً أن”عاصفة الحزم” تمكنت من تدمير أكثر من 95 في المئة من الصواريخ الباليستية التي استولت عليها ميليشيات الحوثيون، إضافة إلى تدمير 98 في المائة من الدبابات والمدرعات، مما حرم إيران من جعل اليمن رابع دولة عربية تسقط تحت نفوذها وأزال تمددها بالمنطقة.

و أوضح التقرير أن قوات التحالف قامت بتأمين خطوط الملاحة الدولية عبر مضيق “باب المندب” ، مما أدى إلى القضاء على النفوذ الإيراني باليمن، وزوال الخطر الذي تشكله ميليشيا الحوثيين على المملكة.

و أشار الى أن هناك “949” حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة و”2673″ حالة تضرر في الممتلكات الخاصة، وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف مسلحي الحوثيون وصالح للمنازل والمنشئات الحكومية والخاصة. وكذلك مداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، فضلاً عن احتلال بعض الأعيان المدنية منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ورصد التقرير “3027” حالة تقويض لسلطات الدولة، والتي توزعت بين تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، وتدخل في المهام، وإصدار تعيينات خارج إطار القانون، وإقصاء بعض موظفي الدولة من وظائفهم، واستحداث سجون خاصة، ونقاط تفتيش، وغير ذلك من أعمال النهب والعبث بالمال العام، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح خلال النصف الأول من عام 2016.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الانقلابيين استخدمت الأسلحة الثقيلة في استهداف المناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة لذلك، لقي أكثر من 1,529 شخص مصرعهم، من بينهم 102 من النساء و221 طفلاً، وذلك في محافظة تعز فقط، بينما حرصت المملكة وقوات التحالف على استخدام أسلحة ذكية موجهة، ومتطورة وعالية التكلفة، لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية.

ونوه التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية عادل الجبير، في 7 سبتمبر2016، في حديث له في معهد تشاتام هاوس قائلاً: “هنالك الكثير من الانتقادات الموجّهة لعملياتنا في اليمن، ولكن الأمر الذي قد لا يدركه الكثيرون هو أننا نديرها بمنتهى الحرص والحذر، فلدينا قوات جوية بغاية المهنية، وأسلحة بالغة الدقة، ونحاول قدر الإمكان تجنب إحداث أيّ خسائر في المدنيين، وعندما تقع حوادث أو تظهر تساؤلات ما فإننا نقوم بعمل التحقيق اللازم ومن ثَم نعمل على تغيير الآليات التي نتبعها حتى نحرص على عدم تكرار حدوث ذلك. ولكن الانتقادات، نفس الانتقادات لا نراها موجهّة إلى “الحوثيين” و”صالح” الذين يجندون الأطفال بأعمار 9، و10، و11، و12 عاماً، ويقومون بقصف عشوائي على المدن والقرى، ويفرضون عليها الحصار ويقومون بتجويع الناس، وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة مساومة من أجل تحقيق تقدم سياسي، فلا أرى أي انتقادات توجّه لهم”.