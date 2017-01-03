إصدار 2135 رخصة بناء بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

اوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير م. أحمد العمري أن الأمانة أصدرت 2135 رخصة بناء خلال الفترة منذ بداية محرم وحتى نهاية شهر ربيع الأول الماضي، شملت رخص مبانٍ سكنية وصناعية وتجارية وتعليمية وصحية ومساجد، ومبانٍ حكومية أخرى،لافتاً الى أن أن الرخص التي أصدرتها الأمانة تنوعت بين إصدار جديد وتجديد، ورخص تعديل وتصوير وبدل تالف ونقل ملكية، ورخص مبانٍ سكنية وتجارية.

وأشار العمري الى أن الرخص التي تم إصدارها تنحصر تحت نطاق بلديات المدينة المنورة والصويدرة، وأبيار الماشي، والمندسة، والعاقول، وأن المساحات الإجمالية للأراضي الحاصلة على الرخص بلغت أكثر من مليوني متر مربع، فيما بلغ إجمالي مساحات البناء أكثر من تسعمائة متر مربع.