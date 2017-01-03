خلال أيام.. تسليم مرفأ الصيد بالخبر لشركة الخدمات البحرية لتطويره

خالد الغامدي (صدى):

تتسلم خلال الأيام المقبلة، شركة المشروعات للخدمات البحرية موقع مرفأ الصيد بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، لتطويره، بعد توقيع مسبق بقيمة تقارب 29 مليون ريال، وسيتم إنجازه خلال 24 شهراً.

قال المهندس “أحمد العيادة” وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية أن هذا المشروع يحتوي على أرصفة بحرية لرسو القوارب، ومنزلق بحري لدخول القوارب وخروجها من البحر، وكذلك محطة وقود لخدمة قوارب الصيد وبرج مراقبة لحرس الحدود.

وأضاف أن المشروع يأتي كأحد أهم وأبرز برامج مشروعات تحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما سيوفر بيئة جاذبة للصيادين، حيث سيستوعب المرفأ لـ200 قارب صيد، مقللاً بذلك نسبة الفاقد، كما سيعزز فرص التوظيف للشباب.