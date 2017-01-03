بط مشبوه بداخله أكثر من مليون جنيه في مطار بمصر

القاهرة (صدى):

في واقعة طريفة ،أحبط قسم أمن الموانئ، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، فى مطار أسيوط الدولى بمصر ، محاولة تهريب مليون و360 ألف جنيه مصرى إلى دولة الكويت، داخل كمية من “البط المذبوح”، وذلك قبل مغادرته البلاد من المطار.

كاتت الاجهزة الامنية قد اشتبهت في إحدى الركاب بمحافظة أسيوط، ويعمل مضيفًا فى شركة مواد غذائية بدولة الكويت، وذلك فى أثناء إنهاء إجراءات مغادرته على رحلة الجزيرة رقم 529 المتجهة إلى دولة الكويت، على الطائرة “إيرباص 320” المقرر إقلاعها فى الساعة 1:40 صباحًا من مطار أسيوط الدولى، وبحوزته كمية من البط البلدى المذبوح.

وأثناء مرور متعلقات الراكب على جهاز “x Ray” بالمطار خلال التفتيش من قبل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأفراد أمن المطار، اكتشفوا أن الجسم المار على الجهاز يحتوى داخله أوراقًا نقدية، وبفتح الأكياس السوداء التى تحتوى عليها حقيبة الراكب، عُثر على 8 “بطات” مذبوحة غير كاملة السواء، وبتفتيش البط عُثر بداخله على مليون و360 ألف جنيه، بواقع 170 ألفًا فى كل بطة.