استئصال أورام ليفية كبيرة ومتعددة من رحم فتاة صغيرة بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

راجعت فتاة في السادس عشر من عمرها عيادة د. حسن المتوكل استشاري ورئيس قسم أمراض النساء، والتوليد وجراحة المناظير بالمستشفي السعودي الألماني – عسير -.

حيث كانت تعاني من كبر شديد بحجم البطن مع نزيف رحمي متكرر وآلام شديدة وغير محتملة مصاحبة للدورة الشهرية، وبعد فحص الفتاة وعمل الفحوصات اللازمة، اتضح وجود أورام ليفيفة متعددة بالرحم وبأحجام مختلفه 46x سم، 6x 10سم، 5 x 8سم.

وبعد تجهيز الفتاة لعمل جراحة لاستئصال الأورام كامله من داخل الرحم، وتم استئصال الأورام بالكامل مع الحفاظ علي الرحم حتى تستطيع الفتاة الإنجاب مستقبلاً بإذن الله حيث أن الفتاة صغيرة، ولم يسبق لها الزواج من قبل، وخرجت المريضة من المستشفي بعد ثلاثه أيام بعد ان تحسنت حالاتها الصحية تماماً.