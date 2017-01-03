أمانة القصيم تكافح الكلاب الضالة بـ 12 ألف كبسولة “إستيكرينين”

سالم المطيري (صدى):

كثفت فرق أمانة منطقة القصيم جهودها لمكافحة الكلاب الضالة حيث أطلقت مؤخراً ما يزيد على 12 ألف كبسولة “إستيكرينين” بمدينة بريدة ، وقامت حملات الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، بردم تسعة مستنقعات بمساحة إجمالية بلغت 195 ألف متر مربع.

كما عالجت مساحة 480 ألف متر مربع من المستنقعات باستخدام 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية، وتطهير ومعالجة 130 حاوية باستخدام المبيدات، بالإضافة إلى استخدام الكلور والجير أثناء موسم الأضاحي.

ونفذت الأمانة برنامج مكافحة دورية لمدينة الأنعام ومتنزهات الرفيعة والملك عبدالله ومدينة التمور وميدان الفروسية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الشكاوى ومعالجة المسطحات الخضراء ودورات المياه بالمساجد والإدارات الحكومية ودور الإيواء والسجون.

وتسعى الأمانة إلى تنفيذ خطة تطوير لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة ، عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مختبر لكشف حساسية المبيدات الحشرية مهمته اختيار أنسب أنواع المبيدات؛ لتنفيذ عمليات المكافحة وتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية بشكل مستمر.