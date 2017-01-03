عشرات الفلسطينيين يشاركون في وقفة تضامنية دعما للمعتقلين في سجون الصهاينة

القدس (صدى):

نظم عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية دعما للمعتقلين في سجن الاحتلال الصهيوني، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة، غرب مدينة غزة، رفعوا خلالها لافتات تُطالب المنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفوه بـ”الانتهاكات” الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب “عبد الله قنديل”، الناطق باسم جمعية واعد غير الحكومية “المختصة بشؤون المعتقلين”، في كلمة له على هامش الوقفة المنظّمة الأممية بتحمّل “مسؤولياتها ووقف السياسيات الإسرائيلية المرتبكة بحق المعتقلين داخل السجون، ، بحسب وكالة الأناضول.

في سياق آخر، بحث المجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، سبل استعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة وقرر عدم إعادة جثامين تحتجزها إسرائيل لفلسطينيين ينتمون إلى حركة “حماس” قتلوا في أوقات سابقة.