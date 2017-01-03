التعليم تعلن عن تمديد التسجيل للراغبين في الابتعاث في تخصص التمريض

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت وزارة التعليم ولمدة 5 أيام إعتباراً من يوم الخميس 7/4/1438هـ الموافق 5/1/2017م، عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي “وظيفتك وبعثتك” لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وتتضمن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس “التمريض”:

– الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها‪.‬

– ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها.

– الحصول على درجة لا تقل عن 75% في إختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الإختبارات المحوسبة‪ (CBT) ‬حيث لن يقبل إختبار بديل عنهما.

– ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام.

– ألا يزيد عمر المتقدم على 22 سنة. ولا يقبل من ولد قبل تاريخ 4 / 8 1415هـ، الموافق 5 / 1/ 1995م ، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الخاصة للصحة إن وجدت، وإستكمال الشروط العامة للإبتعاث.

ويأتي ذلك في إطار إتفاقية “الصحة” مع “التعليم” في برنامج #وظيفتك_وبعثتك من أجل إتاحة الفرصة للإستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس التمريض .