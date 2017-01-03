سمو الأمير متعب بن عبدالله يزور لواء الامن الخاص الاول

سعيد العجل (صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم الثلاثاء 5/4/1438هـ بزيارة للواء الامن الخاص الاول بالرياض، حيث كان في استقبال سموه عند وصوله معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي ، بعد ذلك صافح سموه أركانات اللواء .

ثم توجه سموه الى القاعة الرئيسية بمقر اللواء حيث أقيم حفل خطابي بدء بآيات من الذكر الحكيم ، ثم القى قائد لواء الامن الخاص الاول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني ، مؤكدا على ان التطور المستمر الذي يعيشه الحرس الوطني حالياً يأتي من الدعم المتواصل من حكومتنا الرشيدة وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، مشيداً باهتمام ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني التي كانت لها اكبر الاثر في كل ما تحقق من تطوير مستمر للواء الامن الخاص كباقي وحدات الحرس الوطني المختلفة .

ثم القيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة .

بعد ذلك القى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله ورعاه – .

وشكر سموه خلال كلمتهكل من شارك من منسوبي لواء الأمن الخاص الأول في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية الاسبوع الماضي ، مشيداً بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين والتي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف ، كما شكر سموه منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عمل مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها وأثبتوا حسن التدريب والاعداد الجيد ، مثنياً سموه على ما وجده من روح عالية واحساس بالمسؤولية والانسجام الكامل بين كافة المشاركين من ضباط أو ضباط صف أو جنود .

واضاف سموه انه حريص على احترافية التدريب في الجانبين القتالي والأمني ، واستغلال كل الامكانيات التدريبية المتوفرة للوصول لنتائج أفضل ، واشار سموه الى ان التدريب هو أساس العمل الجيد ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق والخدمات والمدربين المؤهلين لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات .

ونوه سموه بما شاهده من فرضيات أمنية والتي كانت على مستوى عالي من الاحترافية لاسيما أنها المرة الاولى التي يشارك فيها طيران الحرس الوطني ، وأضاف سموه ان هذه التجربة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس خاصة في هذه التجربة الأولى لقرية التدريب الامنية التي جُهزت لصقل مهارات منسوبي وحدات الحرس الوطني الامنية وايجاد بيئة حقيقية تقارب البيئات الفعلية والحقيقية .

وأكد سموه في ختام كلمته ان تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات والمهارات ستحقق بإذن الله الوصول إلى أعلى درجات الاتقان والتكامل في العمل .

ثم فتح باب النقاش بين سموه ومنسوبي اللواء ، حيث استمع الى اسئلتهم واستفساراتهم ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

حضر الحفل معالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق اول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات وقادة الالوية والوحدات .