بالفيديو.. لحظة ذبح صاحب محل خمور بالإسكندرية

القاهرة (صدى):

رصدت كاميرات المراقبة، قاتل صاحب محل خمور بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية بمصر، وظهر من خلال الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، شخص ذو لحية خفيفة متوسط البنية، خفيف شعر رأسه من الأمام، ويرتدي جاكت بني.

وقال “توني” لمعي” نجل القتيل، الذي ذبح أمام محله في ساعات مبكرة من صباح اليوم، أن والده قتل أمام عينه وطاردوا القاتل ولم يستطيعوا الإمساك به.

وكان اللواء عادل تونسي مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارًا بوصول بلاغ من الأهالي بالمنطقة عن مقتل صاحب محل خمور، وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة والعمل على ضبط مرتكبيها، ودفعت قوات الأمن بسيارات الشرطة إلى المنطقة، ووضعت الحواجز الحديدية.