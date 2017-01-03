توجيه بفتح المحاكم مساءً لإجراء عقد النكاح لمن لا ولي لها

عادل الحربي (صدى):

وجه تعميم لكافة المحاكم، بما أقره الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بما انتهت إليه الدراسة التى أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.

وكان عددا من القضاة قد أفادوا بأن كثيرا من الخطاب يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، وانتهت الإدارة المختصة من المجلس من دراسة الموضوع، من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي، إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.

ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

وجاء القرار وفقاً للأنظمة المشار إليها بالإضافة إلى اقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج “العنف الأسري” المنعقد بمدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.