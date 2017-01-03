زوجة منفذ هجوم إسطنبول الإرهابي تدلي بشهادتها حول الحادث

أنقرة (صدى):

أكدت زوجة المشتبة به في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الاحتفال برأس السنة الميلادية في إسطنبول الذي أودي بحياة 39 شخصا، أنها لم تلاحظ عليه تعاطفا تجاه تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أنها علمت بالهجوم الإرهابي، كشأن كل المتابعين، من خلال القنوات التليفزيونية.

وأشارت حسب تقارير إعلامية، إلى أن زوجها “ماشرابوف” غادر اسطنبول إلى قونية فور وصوله إلى تركيا في أواخر الخريف بحثا عن العمل هناك.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تناولت أخبارا عن اعتقال الشرطة لزوجة المشتبة به، أثناء حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في قونية.

وكانت الأنباء قد تضاربت حول جنسية المشتبه به، فبعض وسائل الإعلام قالت إنه من قرغيزستان وأخرى أشارت إلى أنه ينتمي لأقلية الويغور في الصين، فيما أشارت أخرى إن الرجل سافر رفقة زوجته وطفليه إلى قونيا وسط تركيا، حيث استأجر شقة بـ310 دولارات للشهر، مع سداد دفعة مقدمة لثلاثة أشهر، وغادر قونيا، في 29 من ديسمبر الماضي، متجها صوب إسطنبول لتنفيذ هجومه، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.