بالفيديو.. منفذ هجوم إسطنبول الإرهابي يلتقط “سيلفي”

أنقرة (صدى):

سربت وسائل الإعلام فيديو، للمشتبه في ارتكاب هجوم إسطنبول الإرهابي، الذي أودي بحياة 39 شخصا وإصابة 65 آخرين، وهو يلتقط “سيلفي”، وذلك بعد ساعات من إفراج الشرطة التركية عن صورا للمتهم، فيما لم تحدد حتى اللحظة هل التقطت الصور قبل العملية الإرهابية أم بعدها.

من جانبه قال “نعمان كورتولموش” نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، إن اعتداء إسطنبول “مختلف كثيرًا” عن الهجمات السابقة، مشيرا غلى إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم المطعم في إسطنبول، معلنًا اعتقال 8 أشخاص آخرين.

وأوضح “كورتولموش” أنه “تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي، وفي العملية التي تعقب ذلك، سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع”.

وقال “عبدالله آغار” نقيب الجيش التركي المتقاعد في تصريحات صحفية، إن القاتل يظهر بشكل لا يدع مجالًا للشكّ، من خلال فيديوهات الهجوم المنتشرة، في أنه تلقى تدريبًا ميدانيًّا على قدرٍ عالٍ من الحِرفية، مضيفا أن اللقطات التي أُخذت بالفيديو، تدلّ على أنه متمرس على الاشتباك من مسافات قصيرة، مرجحا احتمالية إصابته برصاصة على مستوى القدم اليمنى من قبل، بسبب تحركاته غير المتناسقة.

فيما قالت صحيفة “حرييت”، إن الشرطة تظن الآن أن القاتل قد قام بزيارة استكشافية سابقة للملهى قبل تنفيذ اعتدائه، حيث بدا أنه يعرف المكان جيدًا. مشيرة إلى أنه محترف جدًّا ومتلقّ لتدريبات كبيرة، حيث تمكّن من قتل 39 شخصًا خلال 7 دقائق فقط، قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار.

وأضافت أن الشرطة تقوم أيضًا بإعادة مشاهدة ما سجلته كل الكاميرات المثبتة في شوارع إسطنبول؛ من أجل الوصول إلى القاتل.