أصغر جدة في العالم …لن تصدقوا كم عمرها !!

برلين (صدى):

تعتبر الرومانية ريفكا ستانسكو عي أصغر جدّة في العالم حيث يبلغ عمرها 23 عاما عندما أنجبت ابنتها ماريا (11 عاماً) حفيداً لها.

واوضحت الجدّة إنها أنجبت طفلتها الأولى في سن الـ 12، وقد طلبت من ابنتها عدم الحذو حذوها، لكن الأخيرة أنجبت في سن الـ 11 لتصبح ستانسكو أصغر جدة في العالم ، حسبما ذكر صحيفة «ذا صن» البريطانية .

تزوجت ستانسكو وهي في الـ 11 من العمر من بائع المجوهرات ايونيل ستانسكو، الذي كان يبلغ عمره 13 عاماً، وأنجبت مارياً بعد عام وبعدها أيضاً ابنها نيكولا، وقد تزوجت الابنة في سن العاشرة وحملت بابنها أيون الذي انجبته مؤخراً، وقالت الجدة «أشعر بالسعادة كوني جدة لكني تمنيت الأفضل لابنتي».

وكانت أصغر جدة في العالم بريطانية (26 عاماً) لم يكشف عن اسمها، فقد انجبت ابنتها (12 عاماً) ولداً في العام 1999.