بالفيديو…رجال يسخرون من هذه المرأة لسبب طريف

لندن (صدى):

وثق مقطع فيديو طريف يرصد رجالاً يسخرون من امرأة فشلت في ركن سيارتها الصغيرة خلال 7 دقائق كاملة وعبر 18 محاولة في مساحة تكفي عربة ضخمة.وبدا صوت الرجال الذين سجلوا المقطع، الذي ظهر على الإنترنت الأربعاء، وهم يغرقون في نوبة من الضحك كلما فشلت المرأة في توجيه سيارتها نحو الموقع المستهدف.

وابان الفيديو المرأة وهي تخرج عدة مرات من سيارتها لترقب موقع الأخيرة من الرصيف والسيارة الأخرى الرابضة من خلفها، وهو موقف معتاد يتعرض له المبتدئون في القيادة من الرجال والنساء على السواء.والمقطع يرضي غرور الذكور الذين يؤكدون على انتقاد أسلوب قيادة الإناث للسيارات.

ورصد الفيديو في شارع غيلدفورد بالعاصمة البريطانية لندن، شخص يدعى “لي سميث” (36 عاما) ويعمل في صيانة العقارات، مؤكدا أن المكان الذي أخفقت فيه المرأة في ركن سيارتها الصغيرة جدا من طراز “رينو كليو” يكفي سيارتين على أدنى تقدير، بحسب “ديلي ميل”.

واسرع سميث على التقاط المقطع ، وكان لحظتها في سيارته يتناول طعام الغداء مع رفاقه الذين لم يتوقفوا عن الضحك طوال تصوير الفيديو.وقال سميث إنه من المشاهد الطريفة التي لا تتكرر في تجارب قيادة السيارات.

والمقطع يرضي غرور الذكور الذين يؤكدون على انتقاد أسلوب قيادة الإناث للسيارات.