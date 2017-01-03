عمل جدة يضبط سبعة وافدين يعملون في صيانة الجوالات

نايف السالم (صدى):

تمكن مفتشى مكتب عمل جدة من ضبط7 عمال وافدين يقومون ببيع وصيانة الجوالات لحسابهم الخاص، وتم ضبط المخالفة النظامية عليهم، واتخاذ اللازم بحقهم.

يأتي ذلك مع استمرار الحملات التفتيشية التي يقوم بها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التفتيش ، وبمساندة من شرطة المنطقة ، وذلك لمتابعة تطبيق قرار توطين منشأة بيع وصيانة الجوالات، وقد تم تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق المعنية بتطبيق القرار.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة للعمل سعادة الأستاذ سلطان الحربي أن الحملات مستمرة على جميع الأنشطة بالمنطقة، وحذر أصحاب العمل من تشغيل الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين، وحثهم على توظيف أبناء المنطقة في الوظائف المستهدفة، كما شكر المواطنين على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” أو عن طريق ١٩٩١١