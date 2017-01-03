التحقيات الأولية تشير لشبهة جنائية وراء مصرع 6 مواطنين في حادث البدائع

سالم المطيري (صدى):

أكد مصدر مطلع، بأن التحقيقات الأولية حول الحادث المروري الذي أودي بحياة 6 مواطنين بينهم 3 من أسرة واحدة، أوضحت أن شبهة جنائية وراء الحاث، ولازالت الجهات المعنية تجري تحقيقاتها، بحسب المواطن.

وأضاف المصدر، أن بأن الحادث المروري الذي وقع أمس، على طريق البدائع – عنيزة، بين 3 سيارات، 2 من نوع فورد والأخرى من نوع داتسون، أدى انحراف الداتسون إلى انقلابها بعد احتكاكها بالفورد، وخروجها عن الاتجاه المعاكس، واصطدامها بالفورد الأخرى التي كانت تسير باتجاهٍ صحيح، مما أسفر عن مصرع 6 مواطنين ، 3 في الداتسون و3 في الفورد، ونجحت قوات الشرطة بمحافظة البدائع في ضبط المتهم.