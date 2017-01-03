بالفيديو والصور..مدني جدة يخمد حريقا بشركة توريد سيارات

نايف السالم (صدى):

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في جدة، حريقا اندلع صباح اليوم، في مقر إحدى شركات توريد السيارات بالمحافظة، وتم إخلاء جميع العاملين، دون وقوع إي إصابات.

قال “العقيد سعيد سرحان” المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن حريقاً اندلع في مجموعة محولات للكهرباء في مبنى متعدد الأدوار تابع لإحدى الشركات المتخصصة في توريد السيارات، مضيفا أن سحب من الدخان الناجمة عن الحريق تسربت إلى داخل المبنى مما استدعى إخلاء ما يزيد عن 250 شخصاً من العاملين عن طريق فرق الانقاذ.

وأضاف، أن فرث الإطفاء باشرت الحادث باستخدام طفايات الحريق حتى تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء لتواصل الفرق عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية.