إجراء اختبارات القبول لـ500 متقدم بكلية المسجد الحرام

نايف السالم (صدى):

استقبلت كلية المسجد الحرام، اليوم، 500 طالب لاختبارات القبول بالكلية لتحديد مستوى الطالب في حفظ القرآن الكريم وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للقبول وإتاحة الفرصة للراغبين في تحصيل العلوم الشرعية، تحقيقاً لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” في أن يكون الحرمان الشريفان منارة هدى يستفيد من علومها كل راغب.

قال الدكتور “فيصل المعلم” عميد كلية الحرم المكي الشريف، أن الكلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أكاديمية تمثل في: قسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة، ويجري العمل حالياً لفتح قسمين جديدين: قسم العقيدة، وقسم اللغة العربية.

وأضاف، أن الكلية تهتم بنقل رسالتها من خلال العناية بنشر رسالة الإسلام الخالدة بتخريج طلاب العلم الشرعي والدعاة المتميزين الذين يسهمون في خدمة مجتمعاتهم في العلوم الشرعية والعربية بمعايير عالمية ومخرجات عالية الجودة مأخوذاً في الاعتبار قدسية المكان وأصالة المنهج ومتانة الأساس.