“الشؤون البلدية” تطلق خطة لقياس كفاءة المختبرات وتطويرها

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إطلاق خطة استراتيجية لقياس الكفاءة الحالية للمختبرات والاستمرار في تطوير إدارة وأداء المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، حيث يتم العمل مع مختبرات الأمانات بنظام “العينات المقارنة” كما يتم العمل بنظام الأتمتة لتسجيل المعاملات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة ممثلة بإدارة المختبرات أنها تعكف حالياً على تنفيذ والإشراف على العديد من المشروعات المتخصصة منها مشروع تشغيل وصيانة ونظافة أجهزة ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة، ومشروع إنشاء المبنى الدائم لمختبرات صحة البيئة، إضافة إلى مشروع دراسة الفحص الميكروبيلوجي للأغذية الجاهزة للأكل، ودراسة الكشف عن الملوثات الكيميائية المسرطنة في المواد الغذائية. وشرعت مؤخراً في إعداد دراسة حول الكشف عن الهرمونات في البيض، ودراسة أخرى حول الكشف عن مؤشرات التلوث في المواد الغذائية.

وحصلت الوزارة على شهادة الجودة العالمية آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، تتويجاً للمستوى الخدمي الذي تستهدف به حماية صحة المستهلك، وتأكيداً لما تتميز به من الدقة في العمل وكفاءة في الاختبارات لضمان سلامة وصحة النتائج وتقليل نسبة الأخطاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الوطني.