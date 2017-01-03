القبض على مواطن تسبب في مصرع 6 بينهم 3 من أسرة واحدة بالبدائع

سالم المطيري (صدى):

نجحت قوات الشرطة بمحافظة البدائع في ضبط مواطنا متهما بمطاردة سيارة أمس، نتج عنه انحرافها واصطدامها بسيارة أخرى، أسفر عن مصرع 6 مواطنين بينهم امرأتين.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت من شهود عيان، معلومات حول مطاردة شخص لسيارة “داتسون” تقل 3 شبان، فانحرفت وارتطمت في الجزيرة الواقعة بين المسارين لتصطدم بسيارة “فورد” قادمة من عنيزة والتي كان يقودها مواطن ويرافقه والدته وزوجته.

وكان محافظ البدائع ومدير شرطة المحافظة ومدير المرور بالمحافظة، قد تقدموا صلاة الجنازة على المواطن ووالدته وزوجته، ودفنهم في مقبرة البدائع، فيما صُلي على الشباب الثلاثة في مسجد الشائع بالرس.