النجم الساحلي التونسي يشكو الاتحاد للفيفا بسبب “العكايشي”

معاذ محمود (صدى):

تقَدم مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي الاتحاد، بسبب عدم سداد باقي مستحقات صفقة انتقال أحمد العكايشي من النادي التونسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال غازي بن عثمان المتحث الرسمي باسم النادي التونسي، إن “اتحاد جدة لم يسدد باقي مستحقات الصفقة، والمقدرة بـ700 ألف يورو، وتجاوز المواعيد المتفق عليها مع إدارة النجم في دفع القسط الثاني، من قيمة الصفقة وهو ما دفعهم للتقدم بشكوى للاتحاد الدولي”.

يذكر أن أحمد العكايشي انتقل في يوليو الماضي، من النجم الساحلي لاتحاد جدة، لمدة 3 مواسم مقابل 1.7 مليون يورو.