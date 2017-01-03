خلل إلكتروني يتسبب في تعطل الحركة في المطارات الأمريكية لـ 4 ساعات

واشنطن (صدى):

تسبب خلل إلكتروني في المطارات الأمريكية إلى تعطل الحركة لمدة 4 ساعات، وتسبب في طوابير طويلة وتأخر في مراجعة أوراق الهجرة مع عودة المسافرين بعد عطلة رأس السنة.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر دامت نحو أربع ساعات وأثرت على العمل في عدة مطارات.

وأضافت أن العطل استمر من حوالي الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من 2200 إلى 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وذكر مسؤولون في مطار محلي أن المطارات في أماكن مثل نيويورك ولوس انجليس وميامي وبوسطن وأتلانتا لم تتأثر.

وأكدت انه خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي وجرى فحص جميع المسافرين وفقا للمعايير الأمنية.