العراق: عناصر داعشية تحاول التسلل بين نازحي الموصل والجهات الأمنية تضبطهم

بغداد (صدى):

تمكنت قوات أمنية عراقية اليوم، من القبض على 5 من قياديي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مخيم للنازحين جنوبي الموصل.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها اليوم، إن عناصر من المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت بالتنسيق مع أفراد الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على خمسة من أخطر مجرمي داعش حاولوا التسلل بين النازحين في مخيم الجدعة.

يذكر ان معركة الموصل بدأت في 17 من اكتوبر الماضي بمشاركة القوات العراقية وقوات البيشمركة والتحالف الدولي الذي يضم نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.