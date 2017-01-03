المؤسسة العامة للتدريب توسع من برامجها التدريبية في قطاع السياحة

طلال الغامدي (صدى):

وسعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لاستيعاب المزيد من الراغبين في الالتحاق في برامجها التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وخطة تنويع مصادر الدخل ومواكبة “رؤية المملكة 2030”.

وتوسعت المؤسسة مؤخراً في هذا المجال ليصل حالياً عدد الوحدات التدريبية المتخصصة في السياحة 5 كليات ومعاهد وهي كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة، وكليتي “لورييت الرياض”، و”لورييت للسياحة المدينة”، و كلية “نياجرا للسياحة الطائف”، إضافةً للمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان، وذلك بعد الإقبال المتزايد على تجربة المؤسسة في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة على البرامج التدريبية في قطاع السياحة وكذلك استقطاب الشركات للخريجين وتوظيفهم.

وأكد “ماجد العنزي” عميد كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة التابعة للمؤسسة، على توقيع 30 اتفاقية حتى الآن لتوظيف خريجي الكلية في كبرى شركات التموين الغذائي والفندقة وشركات الحجوزات والبرامج السياحية، مشيرا إلى أن نسبة توظيف الخريجين وصلت لـ98% حاليا.

وأرجع “العنزي” ذلك إلى أن شركات القطاع الخاص وجدت الموارد البشرية المتخصصة في الكلية لتشغيل مشروعاتها، وأيضاً مناسبة مهارات الخريجين للاحتياج الفعلي للشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني ستصل إلى مليون وظيفة في عام 2020.