شقيق التوأم “الفضل” ضحايا هجوم إسطنبول يروى اللحظات المؤلمة قبيل إستلام جثمانيهما

عادل الحربي (صدى):

أكد “عمر الفضل” شقيق التؤأم الراحلين “محمد وأحمد سعود الفضل”، اللذين قضيا في هجوم إسطنبول الإرهابي ليلة رأس الميلادية الجديدة، أن شقيقه كانا لهما أحلاما كبيرة وطموحات لخدمة الوطن، مشيرا إلى أن والديه صابران محتسبان على قضاء الله وقدره في وفاة ولديهما.

وقال “عمر” أنه توجه للقنصلية السعودية بعد وصوله مساء أمس إلى إسطنبول، لإنهاء إجراءات استعادة الجثمانين، وطلبوا منه الذهاب لمصلحة الطب الشرعي للتعرف عليهما وتسلم شهادة وفاتهما، وترجمتها والمصادقة عليها، لإنهاء إجراءات شحن الجثمانين إلى المملكة، بحسب عكاظ.

وقال “تساقطت دموعي لحظة مشاهدة جثماني شقيقي التوأم في الثلاجة، مسترجعا الذكريات المؤلمة لذوي الضحايا خلال إنهاء إجراءات الوفاة.