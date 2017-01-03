باريس سان جيرمان يضم الألماني “دراكسلر”

محمود أحمد (صدى):

تعاقد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مع جوليان دراكسلر صانع ألعاب المنتخب الألماني وفريق فولفسبورج لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة وبعقد يمتد حتي عام 2021 المقبل.

وعبر اللاعب صاحب الـ23 عاما عن سعادته بالانضمام لسان جيرمان مؤكدا إنها خطوة إيجابية في مسيرته الكروية.

وسبق للاعب شالكة السابق أن شارك مع منتخب ألمانيا المتوج بمونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل.