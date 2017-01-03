“العم معيض” يشارك الجهات الأمنية في ضبط مخالفات نقل المعلمات

عبدالعزيز القثامي (صدى):

شارك العم معيض صاحب “الخيزرانة الشهيرة” التي استخدمها في تربية أبنائه، الجهات الأمنية بصفته مفتشا في فرع وزارة النقل بالطائف، في نقطة أمنية في منطقة القرشيات شمال الطائف، لرصد مخالفات الحافلات الخاصة بنقل المعلمات المغتربات.

وأثار مشاركة المواطن “عبدالرحمن غازي العتيبي” الشهير بالعم معيض، علامات الدهشة والمفاجأة على محيا كل من تعرفوا عليه خلال مرورهم بالنقطة الأمنية.

إلا أنه استمر في تنفيذ مهمته حاملاً الأوراق الصفراء قسائم المخالفات ليمهرها بتوقيعه ومن ثم تسليمها إلى السائقين المخالفين.