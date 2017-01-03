فيديو لأول صاروخ باليستي حوثي اسقطته قوات الدفاع الجوي السعودي بنجران

راشد آل شريه (صدى):

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، لأول صاروخ باليستي متوسط المدي أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران، وتم إسقاطه من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي.

وأوضح الجندي الذي تولى التعليق على المقطع المتداول اليوم، أن صاروخ باليستي تم إسقاطه بسواعد رجال الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وهو يعد أول صاروخ أطلقته الميليشا الإنقلابية على نجران، وهو متوسط المدى من نوع سكود بى، يتراوح مداه من 150 إلى 300 كيلو متر.